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Покладений на стіл заряджений револьвер: Кулеба про “гарантії безпеки” РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що “гарантії безпеки” від РФ не є пропозицією до обговорення – це скоріше покладений на стіл заряджений револьвер.

Він наголосив, що вимога про те, що низка країн не повинні вступати до НАТО, є неприйнятною.

Кулеба нагадав, що за останні місяці президент Росії Володимир Путін стягнув до кордону України безпрецедентну кількість військ, а також висунув низку ультиматумів, чим занурив Європу у важку безпекову кризу.

– Ультиматуми, які звучать із Кремля вже у вигляді документів, просто не передбачають прийнятних рішень. Вимога брати чи не брати будь-які країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу є неприйнятною. Це не пропозиції до обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер, – вважає Кулеба.

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Джерело: МЗС

Фото: МЗС

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