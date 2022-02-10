Покладений на стіл заряджений револьвер: Кулеба про “гарантії безпеки” РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що “гарантії безпеки” від РФ не є пропозицією до обговорення – це скоріше покладений на стіл заряджений револьвер.

Він наголосив, що вимога про те, що низка країн не повинні вступати до НАТО, є неприйнятною.

Кулеба нагадав, що за останні місяці президент Росії Володимир Путін стягнув до кордону України безпрецедентну кількість військ, а також висунув низку ультиматумів, чим занурив Європу у важку безпекову кризу.