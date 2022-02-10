Путін почав виправдовуватися за фразу про “красуню” після критики Білого дому

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довелося виправдовуватись за свої слова “терпи, красуне”, сказані ним у контексті Мінських домовленостей.

– Ви знаєте, це не мало якогось особистого виміру, мушу прямо сказати. Я ніколи не… у своїй роботі за багато років не переходив на особистості. Це, повторюю ще раз, не мало жодного особистого виміру. Питання лише у тому, що коли ми від глави держави (України Володимира Зеленського, – Ред.) чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось ні, у фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з погляду безпеки, у тому числі й самої України, то мені здається, що це не той формат, – заявив Путін 10 лютого.

Нагадаємо, заява Володимира Путіна: “Подобається, не подобається – терпи, моя красуня” викликала різко негативну реакцію як у міжнародних ЗМІ, так і у Києва та Вашингтона.

Так, західні ЗМІ звернули увагу на те, що фраза Путіна фактично є цитатою з пісні російського панк-рок гурту Красная плесень під назвою Чтобы гость не уходил. Тільки у пісні замість слова “терпи” вживається “спи”: Подобається, не подобається – спи моя красуня.

Ліричний герой використав цю фразу після того, як здійснив над героїнею насильницькі дії сексуального характеру.

Президент Зеленський у відповідь на заяву Путіна зазначив, що Україна завжди була терплячою та мудрою, але щодо “моя” – то це перебір.

Водночас на брифінгу в Білому домі журналіст зазначив, що слова президента РФ Володимира Путіна багато хто сприйняв як жарт про зґвалтування, адресований Україні. У відповідь речник Білого дому Джен Псакі заявила, що будь-які жарти про зґвалтування викликають обурення.