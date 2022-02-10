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Путін почав виправдовуватися за фразу про “красуню” після критики Білого дому

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Путін

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довелося виправдовуватись за свої слова “терпи, красуне”, сказані ним у контексті Мінських домовленостей.

– Ви знаєте, це не мало якогось особистого виміру, мушу прямо сказати. Я ніколи не… у своїй роботі за багато років не переходив на особистості. Це, повторюю ще раз, не мало жодного особистого виміру. Питання лише у тому, що коли ми від глави держави (України Володимира Зеленського, – Ред.) чуємо такі коментарі, що щось подобається, а щось ні, у фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з погляду безпеки, у тому числі й самої України, то мені здається, що це не той формат, – заявив Путін 10 лютого.

Нагадаємо, заява Володимира Путіна: “Подобається, не подобається – терпи, моя красуня” викликала різко негативну реакцію як у міжнародних ЗМІ, так і у Києва та Вашингтона.

Так, західні ЗМІ звернули увагу на те, що фраза Путіна фактично є цитатою з пісні російського панк-рок гурту Красная плесень під назвою Чтобы гость не уходил. Тільки у пісні замість слова “терпи” вживається “спи”: Подобається, не подобається – спи моя красуня.

Ліричний герой використав цю фразу після того, як здійснив над героїнею насильницькі дії сексуального характеру.

Президент Зеленський у відповідь на заяву Путіна зазначив, що Україна завжди була терплячою та мудрою, але щодо “моя” – то це перебір.

Водночас на брифінгу в Білому домі журналіст зазначив, що слова президента РФ Володимира Путіна багато хто сприйняв як жарт про зґвалтування, адресований Україні. У відповідь речник Білого дому Джен Псакі заявила, що будь-які жарти про зґвалтування викликають обурення.

Фото: Depositphotos

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