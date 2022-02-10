У Верховній Раді України з’явився законопроєкт, яким пропонується збільшити видатки на оборону в 2022 році на 11,6 млрд грн.

Документ № 7012-1 ініціював голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Слуга народу).

Проєкт закону був зареєстрований у парламенті 9 лютого та зараз опрацьовується в профільному комітеті.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону Про державний бюджет України на 2022 рік та збільшити видатки Міністерства оборони на підвищення обороноздатності держави на 11,6 млрд грн.

Із цієї суми автор пропонує спрямувати:

• 8 млрд грн – на поетапне підвищення грошового забезпечення для військових;

• 2,45 млрд грн – на відновлення запасів обмундирування, бронежилетів та шоломів;

• 1,15 млрд грн – на формування та розвиток Сил територіальної оборони ЗСУ.

– Проєкт закону підготовлено для забезпечення термінового збільшення видатків Міноборони для підвищення обороноздатності держави в умовах посилення агресивних дій з боку Російської Федерації біля кордонів з Україною, – зазначається в пояснювальній записці до документа.

Підвищити видатки Міноборони хочуть за рахунок надходжень від сплати ПДВ з вироблених в Україні товарів та за рахунок “фіскального простору”.

Так, доходи держбюджету на 2022 рік пропонується збільшити з 1,323 трлн грн до 1,335 трлн грн, а видатки – з 1,499 трлн грн до 1,511 трлн грн.

Як відомо, 1 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Цим документом передбачено збільшення грошового забезпечення для всіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат, перехід до професійної армії, збільшення терміну дії контрактів із ЗСУ тощо.

Глава держави, зокрема, доручив уряду розробити законопроєкти про поступове підвищення грошового забезпечення в Збройних силах України, а також про збільшення чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб у період з 2022 до 2025 року.