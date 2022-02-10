В’їхав у натовп та травмував 6 людей: у Луцьку суд відправив до СІЗО 16-річного

Луцький міськрайонний суд засудив 16-річного підлітка, якого звинувачують у тому, що він в’їхав у натовп людей на зебрі та травмував шістьох людей, до двох місяців у СІЗО без права внесення застави.

Повідомляється, що підлітку інкримінують також незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 Кримінального кодексу України) та розбій (ст. 187 КК).

Нові звинувачення з’явилися через те, що вітчим підлітка написав заяву про викрадення машини, яку 16-річний узяв без дозволу, після чого збив на ній людей.

Це не перше порушення, яке закидають цьому підлітку. Так, у листопаді 2021 року він разом з другом вкрав телефон у чоловіка, який хотів продати техніку через інтернет. Вони домовилися про зустріч, потім розпорошили газ в обличчя продавцю телефона та відібрали товар.

Нагадаємо, ДТП у Луцьку сталася у грудні 2021 року. До цього підозрюваний перебував під домашнім арештом із можливістю відвідувати навчання. Неповнолітньому загрожує до 10 років за ґратами. Ані він, ані його захист поки що не коментували подію.