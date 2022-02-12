Білий дім: США введуть санкції проти РФ лише після нового нападу на Україну

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає за те, щоб ввести санкції проти Кремля лише після того, як РФ почне можливий новий напад на Україну.

– Президент вважає, що санкції мають бути націлені на те, щоб чинити стримуючий ефект. І для того, щоб вони працювали і стримували, ми маємо діяти так: якщо Росія починає рух, то тоді санкції буде введено, – заявив Салліван.

Він уточнив, що у Білому домі вважають, що це “правильна логіка”.

Нагадаємо, деякі американські конгресмени наполягають на тому, щоб запровадити частину підготовлених жорстких санкцій проти РФ за можливий новий напад на Україну відразу ж, незалежно від того, чи наважиться Кремль на чергове вторгнення.