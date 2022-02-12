Російські танки застрягли в болоті в Ростовській області – InformNapalm

У Росії у Ростовській області на бездоріжжі застрягла колона танків. Відео того, що сталося, опублікував очевидець.

Так, на опублікованому записі можна побачити колону танків, яка стоїть у багнюці. Поруч веде роботи екскаватор – він намагається розчистити шлях.

– А кажуть, танки не буксують і не застряють. Трохи не доїхали, – прокоментував те, що відбувається, автор відео.

Запис вивчили волонтери InformNapalm, які отримали запити від журналістів із проханням визначити точну геолокацію на відео, де видно, як російські танки загрузли у бруді.

– Судячи з первинних зачіпок, які ми побачили в коментарях автора відео в TikTok про “РО” та “Журавля” – нам вдалося визначити, що це Ростовська область, біля меморіалу “Невернувшимся” (у народі – “журавлі”). Неподалік якраз знаходиться база 150-ї МСД ЗС РФ (в/ч 22265), танки якої й загрузли, – повідомили в InformNapalm.

Волонтери уточнили, що точна геолокація – 47.648135, 40.023901.

– Кому потрібні були пруфи. Тримайте, – наголосили у повідомленні.

Зазначимо, що точна дата, коли було знято відео, невідома.

Нагадаємо, 11 лютого РФ планувала провести навчання за участю танків поблизу українського держкордону в Ростовській області.

Джерело: InformNapalm, відео в TikTok

Фото: Скріншот відео в TikTok