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Щоб стримати Кремль: США навмисно повідомляли сценарії загрози нападу РФ на Україну – CNN

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

За даними журналістів, Рада національної безпеки США та американська розвідка навмисно надавали адміністрації президента США Джо Байдена дані про тривожні сценарії загрози чергового вторгнення Російської Федерації в Україну.

Такою була їхня стратегія для стримування Кремля, а також для того, щоб зірвати його плани, розповіли представники адміністрації Білого дому.

Співрозмовники видання стверджують, що є ознаки того, що стратегія працює. За їхніми даними, через перехоплені дані російські військові та розвідка “скаржаться на викриття планів”.

Таким чином у США сподіваються змусити військових РФ засумніватися у собі та у можливості втілити деякі зі своїх планів, бо їх не вдалося зберегти в таємниці, та ефект несподіванки втрачено.

Водночас, за даними видання, така стратегія призвела до конфліктів з американськими ЗМІ, адже адміністрація Байдена відмовляється надавати докази своїх заяв.

Зазвичай ця інформація надходила від представників розвідки, а чиновники фактично просили журналістів повідомляти дані без підтверджень.

Водночас деякі джерела CNN, близькі до розвідки, здивувалися кількості публічно опублікованої інформації.

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Розвідка США: Росія готує операцію, щоб виправдати вторгнення в Україну – ЗМІ

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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