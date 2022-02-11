За даними журналістів, Рада національної безпеки США та американська розвідка навмисно надавали адміністрації президента США Джо Байдена дані про тривожні сценарії загрози чергового вторгнення Російської Федерації в Україну.

Такою була їхня стратегія для стримування Кремля, а також для того, щоб зірвати його плани, розповіли представники адміністрації Білого дому.

Співрозмовники видання стверджують, що є ознаки того, що стратегія працює. За їхніми даними, через перехоплені дані російські військові та розвідка “скаржаться на викриття планів”.

Таким чином у США сподіваються змусити військових РФ засумніватися у собі та у можливості втілити деякі зі своїх планів, бо їх не вдалося зберегти в таємниці, та ефект несподіванки втрачено.

Водночас, за даними видання, така стратегія призвела до конфліктів з американськими ЗМІ, адже адміністрація Байдена відмовляється надавати докази своїх заяв.

Зазвичай ця інформація надходила від представників розвідки, а чиновники фактично просили журналістів повідомляти дані без підтверджень.

Водночас деякі джерела CNN, близькі до розвідки, здивувалися кількості публічно опублікованої інформації.