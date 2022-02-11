МЗС РФ відмовилося прийняти відповідь НАТО та ЄС щодо російських “гарантій безпеки” через те, що там вважають її “нешанобливою”.

Зокрема, речниця російського міністерства Марія Захарова заявила, що “колективна відповідь” нагадала Кремлю “кругову поруку”.

Також там висловили незадоволення через те, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нібито не звертався за відповідями до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга та верховного представника ЄС із закордонних справ та безпеки Жозепа Борреля.

За словами Захарової, адресатами листа Лаврова були глави зовнішньополітичних відомств 37 країн. Це країни ЄС, США та Канада.

Також речниця МЗС РФ стверджує, що Кремль очікував “розгорнутої відповіді в національній якості”.

– Натомість нам написали Єнс Столтенберг та Жозеп Боррель, до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше, як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання, – заявила Марія Захарова.

Також вона зазначила, що у документах Росія-НАТО та ОБСЄ зафіксовано принцип неподільності безпеки, і там зазначено, що країни беруть участь у національній якості.

А тому, за словами спікера МЗС РФ, Кремль не приймає “колективну відповідь” і продовжує чекати на “розгорнуту реакцію” на свої запитання від кожного адресата.

Захарова стверджує, що у відповідях від Борреля та Столтенберга нібито немає “предметної реакції” на послання Сергія Лаврова, натомість там написана пропозиція вступити в діалог щодо зміцнення безпеки.

Нагадаємо, МЗС РФ запропонувало США та НАТО укласти угоду про “гарантії безпеки”, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу, а також – від вступу до нього України.

Цей текст з’явився у росЗМІ 15 грудня.

Президент РФ Володимир Путін теж заявляв, що хоче, щоб США та НАТО юридично закріпили, що Україну не візьмуть до Альянсу.

У НАТО та США ці вимоги відкидають, проте пропонують Москві дипломатичний діалог та закликають її прибрати війська з українського держкордону.

Джерело: МЗС РФ