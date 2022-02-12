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Блінкен зателефонував Лаврову на тлі повідомлень про можливий напад РФ на Україну “найближчими днями”

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Блінкен зателефонував Лаврову на тлі повідомлень про можливий напад РФ на Україну “найближчими днями”

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на тлі інформації про можливий новий напад РФ на Україну “найближчими днями”.

Як уточнюється, Блінкен хотів обговорити “гострі та загальні побоювання” щодо ситуації на українсько-російському кордоні.

– Держсекретар ясно дав зрозуміти, що дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та сумлінного обговорення. Він повторив, що якщо Москва піде шляхом агресії і продовжить вторгнення в Україну, це призведе до рішучої, масованої та єдиної трансатлантичної відповіді, – сказано в заяві.

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Джерело: Держдепартамент США

Фото: Getty Images

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