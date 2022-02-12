Загроза нового нападу РФ: Україна готова до будь-яких сценаріїв – Слуга народу

У партії Слуга народу закликали громадян не панікувати через загрозу нового нападу РФ і наголосили, що країна готова до будь-яких можливих сценаріїв.

– Сьогодні ми є свідками чергової ескалації довкола загрози російського вторгнення. Агресор не лише дзвенить зброєю – він намагається залякати Україну та весь світ, посіяти паніку всередині нашої країни, блокуючи нашу волю до опору та непохитності у відстоюванні незалежності та суверенітету країни. Ми спокійні не тому, що не бачимо зовнішні загрози, ми спокійні, тому що готові захищати країну від будь-яких загроз – і реальних, і віртуальних, – йдеться у заяві голови партії Олени Шуляк.

Шуляк наголосила, що армія України на сьогодні міцна, як ніколи, а допомога союзників – безпрецедентна.

– Президент, уряд та фракція монобільшості одностайні та безкомпромісні у своїй готовності убезпечити Україну від агресивних дій Росії. По всій країні створюється система територіальної оборони та опору. У режимі 24/7 ми координуємось з усіма провідними країнами світу. Працюємо разом на всіх рівнях, у всіх куточках країни. Держава готова до всіх сценаріїв розвитку ситуації – у тому числі й найгірших, – сказано у повідомленні.

Українців закликають не піддаватися на провокації агресора, щоб не поринути у панічні настрої та не дати нашим ворогам жодного приводу сподіватися на нашу слабкість.

За її словами, необхідно відкинути політичні протистояння та особисті суперечки, консолідувати зусилля щодо захисту незалежності та суверенітету України.