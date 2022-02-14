Протягом тижня погода в Україні буде мінливою, подекуди сонячною та з опадами. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні +3, +8, вночі похолодає до -6.

Детальний прогноз погоди в Україні на тиждень – з 15 до 19 лютого 2022 року, дивіться у матеріалі.

Погода в Україні 15 лютого

У понеділок, 15 лютого, буде сонячно майже на всій території України, за виключенням Закарпатської області.

На півдні температура повітря на рівні +5, +8 вдень, вночі -1, -6. У східних регіонах у денний час доби +4, +7, у нічний -7, -12. На півночі +2, +7 вдень, вночі -4, -8.

На заході вдень в середньому +5, +9, вночі похолодає до -2, -5. У центрі України вдень +4, +7, вночі -3, -8. У Києві вдень +4, +6, вночі -4, -6.

Погода в Україні 16 лютого

У вівторок, 16 лютого, буде сонячно і лише у кількох західних областях очікуються дощі.

На півдні України +6, +9 вдень; вночі +1, -3. У східних регіонах прогнозують +4, +7, вночі похолодає до -6, -11. На півночі вдень +3, +8, вночі -1, -6.

У західних – у денний час доби +5, +9, у нічний +1, -2. У центрі вдень +4, +8, вночі – до -1, -6. У Києві – без опадів, денна температура +6, +8, нічна -1, -3.

Погода в Україні 17 лютого

У середу, 17 лютого, сонячно буде лише на півдні, на решті території країни пройдуть дощі.

На півдні України стовпчики термометрів вдень показуватимуть +7, +11, вночі +1, +5. У східних регіонах вдень +3, +7, вночі похолодає до +1, +4. На півночі України денна температура повітря +3, +8, вночі буде +1, +4.

У західних регіонах у денний час доби +5, +9, вночі до +1, +4. У центрі вдень +6, +10, вночі +1, +4. У Києві вдень +6, +8, вночі стовпчик термометра опуститься до +1, +3.

Погода в Україні 18 лютого

У четвер, 18 лютого, також дощитиме на всій території окрім південних областей.

На півдні вдень +6, +10, вночі +2, +4. На сході вдень +4, +6, вночі похолодає +1, +3. У північних регіонах +3, +5, у нічний час доби 0, -2.

На заході вдень стовпчики термометрів показуватимуть +4, +6, вночі 0, -3. У центрі України вдень +4, +7, вночі до 0, +2. У Києві вдень +3, +5, вночі 0, +2.

Погода в Україні 19 лютого

У п’ятницю, 19 лютого, в Україні частину території накриють дощі, а в інших регіонах – без опадів.

У південних областях вдень +8, +12, вночі 0, +2. На сході +5, +7 вдень, і 0, +2 вночі. У північних регіонах денна температура повітря – на рівні +5, +8, нічна — 0, +2.

На заході 19 лютого очікуються опади у вигляді дощу. Вдень +6, +9, вночі до 0, +3. У центрі України у денний час доби очікується +6, +9, у нічний 0, +2. У Києві накрпатиме, вдень +6, +8, вночі – 0, +2.