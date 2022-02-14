Кучма з дружиною не планують залишати Україну

Президент України (1994 – 2005) Леонід Кучма разом з дружиною не планують залишати межі країни через інформацію про можливу нову хвилю ескалації з боку Росії у наближчі дні.

Про це повідомила прессекретарка Кучми Дарка Оліфер у відповідь на численні запити

За її словами, подружжя зараз перебуває у себе вдома у Києві.

– Вони не мають жодних планів залишати межі України, – наголосила вона.

Наприкінці минулого тижня у Білому домі заявили про можливіть нової хвилі ескалації з боку РФ у найближчі дні, після чого кілька країн порадили своїм громадянам залишити територію України.

У відповідь у МЗС України порадили зберігати спокій і уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку, а також запевнили, що ЗСУ постійно слідкують за розвитком подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

А президент Володимир Зеленський також закликав зберігати спокій, наголосивши, що єдиний шлях до деескалації – це дипломатія.