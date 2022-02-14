Громадяни України намагаються не панікувати через загрозу вторгнення Росії і жити звичайним життям.

Іноземні ЗМІ поспілкувалися з мешканцями країни. У своїх текстах вони пишуть про людей зі Східної України, які попри ризики, відмовляються залишати домівки.

Наприклад, родина Людмили Разімової не планує їхати в інше місце, попри те, що сім років тому залп артилерії зруйнував частину її будинку на азовському узбережжі, пише британська The Telegraph.

– Краще вже на своїй землі, – цитує жінку видання.

Такі настрої працівники пояснюють тим, що українці уже виснажені війною на Донбасі. Крім того, для мешканців центральної та західної частин країни війна й досі залишається чимось далеким.

А ось The Guardian розповідає про те, що українці мають надію на мирне урегулювання ситуації. Так, український письменник Андрій Курков у статті пише, що планує зберігати спокій, доки над країною літають літаки, працюють банки та обмінні пункти. Крім того, він разом з дружиною планує прийти на святкування дня народження одного зі своїх друзів 19 лютого у Києві.

Цитує західна преса і президента країни Володимира Зеленського, який активно закликає громадян не панікувати. Про це пише американська The New York Times.

Наразі в Україні активно обговорюють ймовірну загрозу вторгнення Росії до України. Попри це країна не збирається закривати свій повітряний простір для цивільної авіації. Для такого кроку на сьогодні немає підстав, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: The Telegraph, The Guardian, The New York Times, ВВС Україна