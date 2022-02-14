Україна не збирається закривати свій повітряний простір для цивільної авіації. Для такого кроку на сьогодні немає підстав.

Про це повідомив у коментарі журналістам секретар РНБО Олексій Данілов після закритої наради за участю депутатів Верховної Ради.

Він зазначив, що інформація про начебто перекриття повітряного простору України чи закриття морських портів не відповідає дійсності.

– Ми небо наше не закриваємо й закривати на сьогодні не збираємося. І немає для цього тих чи інших підстав, – наголосив Данілов.

Коментуючи проблеми, які виникли зі страхуванням ризиків авіаперевізників, секретар РНБО заявив, що таким чином деякі компанії перестраховуються.

– Щодо деяких компаній, які мають у лізингу літаки та перестраховуються. Насамперед це пов’язано з Нідерландами. Ви пам’ятаєте, коли Російська Федерація збила МН17 на території Донецької області. Вони на сьогодні перестраховуються, – пояснив Данілов.

Він нагадав, що вчора на терміновому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн на фінансові гарантії для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.

Напередодні з’явилася інформація про тимчасове припинення покриття військових ризиків в авіастрахуванні в повітряному просторі України. Йдеться про те, що якщо внаслідок військових дій в нашій державі гіпотетично постраждає літак, то страхова компанія відмовляється покривати цей збиток.

Через це лізингодавці, які надають літаки в користування авіаперевізникам, почали вимагати вивести повітряні судна до Євросоюзу.

З такою ситуацією, зокрема, зіткнувся український лоукостер SkyUp: одному з літаків компанії лізингодавець заборонив влітати в повітряний простір України.

А в авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) повідомили, що відправлять п’ять літаків Boeing 737-800 до Іспанії через вимогу лізингодавців.

Детально про ситуацію з авіаперевізниками та покриттям страхових ризиків – читайте в матеріалі.