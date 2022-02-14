Україна не видавала якихось офіційних розпоряджень про заборону в’їзду для громадян Росії призовного віку. Проте, з огляду на війну з РФ, окремі категорії іноземців проходять на кордоні більш ретельну перевірку.

Про це розповів у коментарі Фактам ICTV речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Таким чином він прокоментував розповсюджену в мережі інформацію, що наша держава начебто закрила в’їзд для росіян-чоловіків призовного віку.

Як зазначив Демченко, українські прикордонники керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону України.

За словами речника ДПСУ, щодня десятки іноземних громадян отримують відмову у в’їзді з тих чи інших причин. Серед них є і громадяни Росії.

– Україна – правова держава, і є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону України, в тому числі й іноземцями на в’їзд у нашу країну. Щодня десятки іноземців отримують відмову у в’їзді в нашу країну з низки причин: хтось перевищив термін перебування, хтось не може підтвердити мету поїздки, хтось має заборону на в’їзд, через коронавірусні обмеження. Серед непропущених, звісно, є і громадяни РФ, і громадяни Білорусі, – зазначив Демченко.

Він уточнив, що іноземці повинні дотримуватися умов в’їзду в нашу державу. І якщо хтось не відповідає цим критеріям, такі особи отримують відмову у в’їзді в Україну (наприклад, якщо вони перевищили термін перебування, не можуть підтвердити мету своєї подорожі, якщо вони мають недостатнє фінансове забезпечення).

Андрій Демченко також спростував наявність розпорядження про заборону в’їзду для чоловіків-громадян РФ призовного віку.

– Є закон. Якщо хтось інший вважає, що є якісь розпорядження – хай їх публікує. Але є Росія, країна-агресор щодо України. І звісно, що окремі категорії іноземців перевіряються більш ретельно на кордоні. Це завжди так було, вісім років Україна має війну з Росією, – наголосив він.