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Україна активно відстежує можливі провокації з боку РФ та ОРДЛО – Залужний

Ілля Нежигай редактор стрічки
Україна активно відстежує можливі провокації з боку РФ та ОРДЛО – Залужний

Збройні сили України стежать за тим, щоб не допустити можливих провокацій з боку Росії чи незаконних збройних формувань, які перебувають на території окупованого Донбасу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в ефірі Свобода слова на ICTV.

Його запитали, чи очікуються провокації з боку ОРДЛО, та який casus belli (формальний привід для оголошення війни. – Ред.) може використати Росія з боку окупованого Донбасу.

– У противника завжди в запасі безліч приводів, які можуть стати casus belli. Можу сказати, що ми в очікуванні цих провокацій вже близько восьми років. Найголовніше – нам не допустити цих провокацій, – сказав Валерій Залужний.

Він нагадав про спробу провокації 12 лютого, коли російські ЗМІ почали поширювати фейки про обстріл українськими військовими Донецька.

– Ми тоді дуже швидко відреагували, зробили декілька дуже важливих заяв, що подібні звинувачення в бік Збройних сил недопустимі. Ми не можемо цього допустити на сьогодні, – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Він зауважив, що однією з задач українських військових є відстежування та швидкий аналіз тих подій, що відбувається, зокрема й в інформаційному просторі.

Валерій Залужний наголосив, що важливим моментом є слідкування за тим, щоб ЗСУ не були спровоковані і не допустили подібного військового інциденту.

14 лютого секретар РНБО заявив, що станом на зараз немає ознак того, що РФ здійснить широкомасштабний напад на територію України найближчими днями.

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Фото: Головнокомандувач ЗС України

Джерело: Свобода слова

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