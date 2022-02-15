Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на тлі загроз подальшої російської агресії звернувся до українців, закликав не панікувати та розповів про ситуацію в країні.

Відеозвернення оприлюднено на офіційному сайті МВС України.

Монастирський наголосив, що ситуація на вулицях міст та сіл України зараз є стабільною та контрольованою.

– За минулу добу в Україні не зафіксовано жодного суттєвого порушення громадського порядку. Транспортна інфраструктура, енергетика, комунальні підприємства працюють у звичайному режимі, – розповів міністр.

Він нагадав, що з 14 по 19 лютого особовий склад Нацполіції України переведений на посилений режим несення служби. На вулиці міст та сіл сьогодні вийшли додаткові патрулі.

Крім того, під охорону взяті важливі об’єкти критичної інфраструктури України, зв’язку та транспорту.

– Посилений режим роботи правоохоронців – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність до будь-яких викликів. Тому я з упевненістю можу сказати: Міністерство внутрішніх справ є надійним тилом для Збройних сил України, – зазначив Монастирський.

Міністр попередив, що зараз в інформаційному просторі та соцмережах можуть поширюватися сотні фейків та неправдивих “апокаліптичних” повідомлень, на які не варто реагувати. Метою цих повідомлень є нагнітання страху та паніки серед населення.

Наприкінці відео до українців також звернулися поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники. Вони запевнили, що надійно стоять на захисті країни, та закликали не панікувати.

Напередодні Денис Монастирський запевнив, що МВС не допустить сценаріїв, які спостерігалися навесні 2014 року в містах України (зокрема, в Харкові, Луганську і Донецьку). Міністр наголосив: якщо якийсь “гіркін” спробує захопити будівлі, він буде розстріляний українським спецназом без попередження.