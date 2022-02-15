Генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід застосувала інструментарій раннього попередження конфліктів через ситуацію довкола України. Це сталося втретє в історії.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Вчора ми втілили ще один важливий дипломатичний крок. Генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід застосувала інструментарій із раннього попередження конфліктів. Це лише третій в історії випадок практичного застосування цього інструментарію ОБСЄ, – наголосив Кулеба.

За словами міністра, у попередніх двох випадках цей механізм застосовувався:

• у 2012 році – через події в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту;

• у 2018 році – через захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці.

За словами Кулеби, на практиці застосування механізму попередження конфліктів полягає в тому, що Гельга Шмід адресувала главам делегацій держав-учасниць ОБСЄ спеціального листа. У ньому Шмід попередила про зростання напруги та ризик ескалації ситуації довкола України.

– Це крок для дипломатичного запобігання подальшій ескалації. Гельга Шмід… закликала до негайного, а також повного та ефективного використання механізму підвищення довіри та зміцнення безпеки для деескалації ситуації, а також до утримання від дій, які можуть погіршити ситуацію, – зазначив Кулеба.

Як відомо, минулого тижня на тлі концентрації російських військ біля кордонів Україна вимагала від РФ пояснень щодо військової діяльності у прикордонних районах. На відповідь Київ дав Москві 48 годин. Проте Росія пояснень не дала.

Через це Україна скликала засідання країн-учасниць ОБСЄ для обговорення переміщення військ РФ. Засідання призначили на 15 лютого.

Як поінформував Дмитро Кулеба, якщо Росія проігнорує засідання, Україна може ініціювати проведення в п’ятницю, 18 лютого, спільного засідання основних органів ОБСЄ: постійної ради та форуму безпекового співробітництва.