Станом на ранок середи, 16 лютого, все ще триває кібератака на сайт Міністерства оборони України.

Про це поінформували в пресслужбі оборонного відомства.

Зазначається, що зловмисники намагаються здійснити максимальне завантаження серверних потужностей, на яких функціонує сайт.

– Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває… Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS-атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось, – наголошується в повідомленні.

Українські фахівці побоюються, що сайт Міноборони може також зазнати хакерської атаки іншого типу. А тому було вирішено спрямувати трафік через сервіс захисту, який знаходиться в Сполучених Штатах Америки.

– Наші фахівці, розуміючи, що сайт може бути підданий не лише іншим аналогічним DoS-атакам, але й DDoS-атакам, спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США, – зазначається в повідомлення.

Українські кіберфахівці вже забезпечили налаштування додаткового захисту веб-порталу. Свою підтримку також запропонували американські партнери. Вони надали технічні консультації , а також сервіси додаткового захисту.

– Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями, – уточнили у відомстві.

У пресслужбі попередили, що сайт Міноборони може якийсь час не працювати, проте ця проблема зникне після повного оновлення DNS-серверів.

Що відомо про нову кібератаку на українські сайти

Потужна кібератака на банківські установи, сайти держструктур та портал Дія розпочалася напередодні ввечері.

Так, стався збій у роботі сайту Міністерства оборони України. Також зник доступ до сайту Збройних сил України.

Клієнти державних Приватбанку та Ощадбанку скаржилися на збої в роботі сервісів (зокрема, у Приват24 та Ощад 24/7).

Приблизно о 20.00 розпочалася потужна DDoS-атака на портал Дія. Спочатку атака здійснювалася з Росії та Китаю, а потім із Чехії та Узбекистану. Вона була відбита.

За фактом кібератаки Національна поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем), а також 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв’язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем).

Востаннє така потужна кібератака на українські урядові сайти та сервіс Дія відбулася в ніч на 14 січня. Тоді постраждали близько 70 сайтів. Водночас представники влади запевнили, що витоку персональних даних українців не відбулося.

Згодом міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що кібератака була здійснена спецслужбами РФ з метою знищення даних.