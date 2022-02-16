Ми не боїмося домовленостей за нашою спиною – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться домовленостей “за спиною”.

Про це він сказав під час включення з Маріуполя у рамках вечірнього телемарафону 16 лютого.

– Загальний тиск дипломатії, на мою думку, спрацював. Хочеться вірити, що про щось окреме з Росією без нас не домовлялися, хоча ми розуміємо, що сигнали є різні. Але зараз не той час, щоби вірити сигналам – потрібні докази. Проте ми не боїмося навіть тих невеликих домовленостей, які можуть бути за нашою спиною, бо більшість лідерів світу підтримують саме нашу позицію. Тому що у нашій позиції правда, – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна розуміє всі ризики, але нас захищають наші військові.