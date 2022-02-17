Путін прорахувався: ексрадниця президента США прокоментувала стягування військ РФ до кордону України

На думку колишньої спеціальної радниці президента США у справах Росії та Європи (2017-2019 рр.) Фіони Гілл, президент Росії Володимир Путін розраховував на те, що Україна та Захід капітулюють перед такою безпрецедентною концентрацією російських військ біля українських кордонів.

Проте Кремль отримав лише зворотну реакцію, сказала Гілл.

– Вони думали… що вони таким чином залякують не лише Україну, а й НАТО та Європу. Росія думала, що це буде певною мірою капітуляція. Але, на відміну від цього, вони отримали іншу реакцію, – повідомила вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму 16 лютого.

На її думку, Путін “прорахувався”, адже те, що він отримав, – це відсіч від усіх партнерів. Крім того, Гілл заявила, що РФ висунула вимоги, що стосуються не тільки України, але і світового порядку.

– Ті вимоги, які викладає Росія та виклала у грудні минулого року – це не про Донбас, це про всю Україну вже йдеться. І це вимоги Росії, які стосуються і НАТО, і можливостей безпеки в Європі, і можливостей, які стосуються Сполучених Штатів, – заявила ексрадниця американського президента.

Однак Україна продовжує залишатися в облозі, тому що немає впевненості, що Путін не нападе сьогодні чи завтра, уточнює Гілл.