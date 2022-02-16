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Риторика та військові дії Росії проти України неприйнятні – Швеція

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Риторика та військові дії Росії проти України неприйнятні – Швеція

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у своїй заяві про зовнішню політику на 2022 рік повідомила, що ситуація з безпекою в Європі зараз є дуже серйозною.

– Все більш конфронтаційна риторика та військові дії Росії, як видимі, так і таємні, є неприйнятними. Посилена російська військова присутність біля кордонів України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують самій суті європейського порядку безпеки, – сказано у заяві.

Лінде наголосила, що порядок європейської безпеки не підлягає обговоренню, а захист суверенітету та територіальної цілісності України має важливе значення для безпеки Європи загалом.

– Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір безпекової політики. Росія не має права диктувати їх за допомогою погроз та насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет та політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки, – заявила вона.

Міністр також запропонувала Кремлю шлях уперед із погляду зниження напруженості: це продовження діалогу та дипломатії.

– Але водночас ми маємо бути готовими до того, що Росія може обрати інший шлях, – резюмувала Лінде.

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Фото: Depositphotos

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