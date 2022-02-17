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Це питання реформ: Столтенберг про членство України в НАТО

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг стверджує, що питання членства України в НАТО залежить від проведення необхідних реформ.

Про це він сказав, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що вступу України до Альянсу протидіє не лише РФ, а й деякі члени НАТО.

– Наша позиція не змінилася – рішення, яке було ухвалено на саміті у Бухаресті, залишається чинним. Але фокус зараз – на реформах, допомогти як Україні, так і Грузії модернізувати їхні інституції у сфері оборони та безпеки і ми продовжуємо з цим, – заявив Столтенберг.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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