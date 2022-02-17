Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг стверджує, що питання членства України в НАТО залежить від проведення необхідних реформ.

Про це він сказав, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що вступу України до Альянсу протидіє не лише РФ, а й деякі члени НАТО.