Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг стверджує, що питання членства України в НАТО залежить від проведення необхідних реформ.
Про це він сказав, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що вступу України до Альянсу протидіє не лише РФ, а й деякі члени НАТО.
– Наша позиція не змінилася – рішення, яке було ухвалено на саміті у Бухаресті, залишається чинним. Але фокус зараз – на реформах, допомогти як Україні, так і Грузії модернізувати їхні інституції у сфері оборони та безпеки і ми продовжуємо з цим, – заявив Столтенберг.