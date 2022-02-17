ООН: напруженість в Україні досягла максимального рівня з 2014 року

Напруженість в Україні на тлі ескалації з боку Російської Федерації досягла свого піку, починаючи з 2014 року.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дикарло на виступі на Раді безпеки ООН 17 лютого.

Вона закликала всі сторони до стриманості, але водночас висловила занепокоєння щодо загострення у зоні ООС.

– Напруженість в Україні та навколо неї досягла максимального рівня з 2014 року. Часто й густо звучать заяви про можливий воєнний конфлікт. Хоч би що ми думали про перспективи такої конфронтації, реальність така, що нинішня ситуація вкрай небезпечна. Ми також закликаємо всі сторони відмовитися від односторонніх рішень, що підривають Мінські домовленості, зокрема щодо статусу ОРДЛО, – сказала Дикарло.

Нагадаємо, станом на ранок 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли дитсадок у Станиці Луганській, ліцей, залізницю. Причому використовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

В результаті поранені українські військові та цивільні.