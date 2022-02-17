Підтримка вступу України до НАТО та ЄС – найвища з 2014 року – опитування

Вступ України до НАТО підтримує 62% українців (проти – 30%), тоді як за приєднання до ЄС виступило 68% громадян (проти – 24%). Про це свідчать дані опитування, яке провела соціологічна група Рейтинг 16-17 лютого цього року.

Такі результати підтримки – найвищі, починаючи з 2014 року.

Уточнюється, що на кінець 2021 року за вступ до НАТО виступало від 55 до 58% опитаних.

Найбільшу підтримку ідея інтеграції України до ЄС та НАТО здобула серед респондентів у центральній та західній частині країни, найменшу – на півдні та сході.

Крім того, 55% опитаних українців виступили за вихід країни з мінських угод у разі, якщо РФ вирішить “визнати” “Л/ДНР” як незалежні держави.