Росія над прірвою: Лондон закликав Кремль відмовитись від нового вторгнення

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що РФ підтвердить свій статус країни-ізгоя у разі нового вторгнення на українські землі.

Про це вона сказала під час брифінгу у Києві 17 лютого.

– Росія має ще раз замислитися над своїми діями. Незважаючи на заяви, наразі немає ознак того, що російські війська відводяться від кордону. Потрібно, щоб Росія відійшла від краю прірви. РФ має піти на дипломатію, – закликала Трасс.

Вона повідомила, що інакше на Кремль буде накладено серйозні санкції, скоординовані з партнерами Британії.