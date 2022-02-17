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Столтенберг підтвердив, що НАТО не відмовиться від політики “відкритих дверей”

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна-НАТО

Генсекретар Єнс Столтенберг стверджує, що міністри оборони та країн-членів Альянсу підтвердили, що від політики “відкритих дверей” у НАТО відмовлятися не мають наміру.

– Сьогодні союзники підтвердили, що двері НАТО залишаються відчиненими. Будь-які рішення щодо членства в альянсі приймають союзники з НАТО і ті країни, які хочуть вступити, а не будь-хто, – сказав Столтенберг на прес-конференції 17 лютого.

Він також підтвердив, що за жодними угодами не можуть бути рішення про Україну без України чи Грузію без її участі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що питання членства України в НАТО залежить від проведення країною необхідних реформ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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