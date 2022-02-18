Байден сьогодні дасть пресконференцію щодо ескалації РФ на кордоні України

У п’ятницю, 18 лютого, президент США Джо Байден дасть пресконференцію щодо ескалації РФ на кордоні України.
Брифінг запланований на 16.00 за Вашингтоном (23.00 за Києвом).
Джо Байден виступить після розмови з союзниками, яку заплановано на 14.30 за Вашингтоном.
Крім того, дві посадові особи Ради національної безпеки США приєднаються до планового брифінгу для преси прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
Нагадаємо, за даними США в ОБСЄ, Росія з кінця січня майже подвоїла кількість військових біля українських кордонів.
Зокрема, їхня кількість зросла зі 100 тис. до 169-190 тис. військових.