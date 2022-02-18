Байден сьогодні дасть пресконференцію щодо ескалації РФ на кордоні України

У п’ятницю, 18 лютого, президент США Джо Байден дасть пресконференцію щодо ескалації РФ на кордоні України.

Брифінг запланований на 16.00 за Вашингтоном (23.00 за Києвом).

Джо Байден виступить після розмови з союзниками, яку заплановано на 14.30 за Вашингтоном.

Крім того, дві посадові особи Ради національної безпеки США приєднаються до планового брифінгу для преси прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

Нагадаємо, за даними США в ОБСЄ, Росія з кінця січня майже подвоїла кількість військових біля українських кордонів.

Зокрема, їхня кількість зросла зі 100 тис. до 169-190 тис. військових.