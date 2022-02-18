Британія тимчасово перенесла своє посольство з Києва до Львова

Британія тимчасово переміщає своє посольство з Києва до Львова через побоювання нового нападу РФ на Україну.

Про це йдеться в оновленні на сайті британського міністерства закордонних справ від 18 лютого.

– Посольство Британії у Києві тимчасово переміщається. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові, – йдеться у повідомленні.

МЗС Британії повторило заклик до своїх громадян в Україні виїхати з країни, поки що є така можливість. Там попередили, що у разі ескалації британцям, які залишаться на українській території, не можна буде розраховувати на посилену консульську підтримку чи допомогу з евакуацією.

Нагадаємо, до цього про перенесення своїх посольств до Львова повідомляли Канада та США, ще переїхала частина співробітників литовського диппредставництва.