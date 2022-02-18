Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Чехія може видати Україні росіянина-учасника окупації Криму – посол

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Чехія може видати Україні росіянина-учасника окупації Криму – посол

Празький міський суд вирішив дозволити видачу Україні громадянина РФ, який брав активну участь в окупації Криму – Олександра Франчетті.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебійніс.

Він уточнив, що сторона захисту має намір подати апеляцію до Верховного суду, а залишкове рішення у цій справі ухвалить міністр юстиції Чехії.

За його словами, хоч це рішення чеського суду і не є остаточною крапкою в даній справі, проте це важливий крок на шляху притягнення росіянина до відповідальності.

Нагадаємо, минулого року Франчетті затримали в аеропорту Праги чеські правоохоронці. Запит на затримання подали правоохоронці.

Україна підозрює його в участі у незаконних діях, що призвели до тимчасової окупації Кримського півострова Російською Федерацією.

Читайте
Причетного до окупації Криму росіянина Франчетті відправили під арешт

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка