Празький міський суд вирішив дозволити видачу Україні громадянина РФ, який брав активну участь в окупації Криму – Олександра Франчетті.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебійніс.

Він уточнив, що сторона захисту має намір подати апеляцію до Верховного суду, а залишкове рішення у цій справі ухвалить міністр юстиції Чехії.

За його словами, хоч це рішення чеського суду і не є остаточною крапкою в даній справі, проте це важливий крок на шляху притягнення росіянина до відповідальності.

Нагадаємо, минулого року Франчетті затримали в аеропорту Праги чеські правоохоронці. Запит на затримання подали правоохоронці.

Україна підозрює його в участі у незаконних діях, що призвели до тимчасової окупації Кримського півострова Російською Федерацією.