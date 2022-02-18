У зв’язку із загостренням ситуації на тимчасово окупованому Донбасі СБУ перейшла на посилений режим роботи.

– Розуміючи всі загрози, що стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, щоб не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини, – заявили в пресслужбі СБУ.

У силовому відомстві наголосили, що готові разом із іншими органами влади своєчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації. Громадян України з обох боків лінії розмежування закликають зберігати спокій, не піддаватися паніці та провокаціям.

– Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави. Весь світ бачить, що задля досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, щоб у черговий раз безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації, – йдеться у повідомленні.

Служба офіційно заявила, що всі слова проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності.

– Наголошуємо – в ескалації конфлікту зацікавлена ​​виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік, – резюмували у СБУ.