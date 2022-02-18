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Факти / Україна

Міністр з реінтеграції закликала жителів ОРДЛО виїжджати на підконтрольну територію

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ірина верещук

Міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців ОРДЛО знайти можливість для того, щоб перетнути контрольні пункти на лінії розмежування та виїхати на підконтрольну Україні територію.

– Я звертаюся до тих людей, які зараз на окупованій території. Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ, ми створимо всі умови, де жити і що їсти, – сказала Верещук.

За її словами, РФ навмисно провокує та нагнітає ситуацію на тимчасово окупованому Донбасі для того, щоб створити паніку.

– Ми не боїмося відповідальності. Я як міністр можу донести – сьогодні проходила зустріч із представниками з гуманітарного реагування. Ми контролюємо весь процес, – стверджує вона.

Нагадаємо, 18 лютого бойовики так званих Л/ДНР заявили про те, що розпочинають масову евакуацію мешканців. Вони закликали всіх виїжджати з тимчасово окупованих територій до Ростовської області сусідньої Росії.

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