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Факти / Україна

Окупанти можуть підривати автобуси, якими везуть людей у ​​Ростовську область – Данілов

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Олексій Данілов - секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російсько-окупаційні військові можуть підривати автобуси, якими везуть людей до Ростовської області сусідньої Росії.

– За нашими даними, на сьогоднішній день є велика загроза, що представники РФ, які там знаходяться, будуть провокувати. Вони можуть робити речі, які не стосуються наших військових. Ми не можемо сказати, що вони можуть вигадати – чи підривати автобуси, якими везуть людей у ​​Ростовську область, чи підривати будинки, чи школи, чи дитячі садки, – перерахував Данілов.

Нагадаємо, до цього Данілов заявив, що наказу звільняти Донбас силовим шляхом не було і не може бути.

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