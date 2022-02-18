Україна закликає міжнародне співтовариство засудити провокації РФ на Донбасі – МЗС

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство негайно засудити провокації Російської Федерації в ОРДЛО.

Крім того МЗС спростувало звинувачення російської сторони про нібито підготовку Україною збройного наступу на Донбасі.

– Українські громадяни живуть по обидва боки лінії розмежування. Їхній мир, безпека та благополуччя є абсолютним пріоритетом для української держави. Твердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності. Україна також не проводить та не планує диверсії на Донбасі, – йдеться у заяві.

Міністерство категорично відкинуло спроби РФ загострити і так напружену ситуацію з безпекою.

– Залишаємося непохитно відданими політико-дипломатичному врегулюванню, разом із партнерами докладаємо максимальних зусиль, щоб знизити напруження та утримати ситуацію в руслі дипломатичного діалогу, – сказано у повідомленні.

Також уточнюється, що Російська Федерація розгортає кампанію з поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури із забороненої Мінськими угодами зброї та ескалує ситуацію з безпекою.

– Закликаємо міжнародне співтовариство – іноземні держави та міжнародні організації – негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підвішують процес політико-дипломатичного врегулювання. Відсутність належної реакції або нейтральна позиція лише підіграватимуть ескалації ситуації з боку Росії, – наголосили у зовнішньополітичному відомстві.