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ФРН та Британія подвоять зусилля щодо дипурегулювання ситуації на кордоні України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ФРН та Британія подвоять зусилля щодо дипурегулювання ситуації на кордоні України

Прем’єр Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися подвоїти зусилля щодо досягнення дипломатичного виходу із ситуації навколо України у зв’язку з агресією РФ.

Про це вони заявили під час зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки-2022.

– Лідери обговорили напруженість в Україні та погодилися з необхідністю єдності НАТО у відповідь на поточні загрози. Джонсон сказав, що зараз ми перебуваємо в найнебезпечнішій фазі кризи, коли російське вторгнення можливе будь-якої миті. Прем’єр Британії та канцлер ФРН вирішили подвоїти зусилля для досягнення дипломатичного рішення, щоб запобігти непотрібному кровопролиттю, – сказано у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

Повідомляється, що також Шольц і Джонсон погодилися з тим, що якщо президент Росії Володимир Путін “здійснить катастрофічний прорахунок” і ще більше порушить суверенітет України, союзники повинні прийняти всебічну відповідь, яка “завдасть удару в саме серце” стратегічних інтересів Росії.

Прем’єр-міністр наголосив, що для зниження загрози з боку Росії у довгостроковій перспективі Європа має відмовитись від залежності від російських вуглеводнів.

Лідери домовилися залишатися в тісному контакті з цього питання найближчими днями.

Джерело: уряд Британії

Фото: Depositphotos

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