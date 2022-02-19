Прем’єр Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися подвоїти зусилля щодо досягнення дипломатичного виходу із ситуації навколо України у зв’язку з агресією РФ.

Про це вони заявили під час зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки-2022.

– Лідери обговорили напруженість в Україні та погодилися з необхідністю єдності НАТО у відповідь на поточні загрози. Джонсон сказав, що зараз ми перебуваємо в найнебезпечнішій фазі кризи, коли російське вторгнення можливе будь-якої миті. Прем’єр Британії та канцлер ФРН вирішили подвоїти зусилля для досягнення дипломатичного рішення, щоб запобігти непотрібному кровопролиттю, – сказано у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

Повідомляється, що також Шольц і Джонсон погодилися з тим, що якщо президент Росії Володимир Путін “здійснить катастрофічний прорахунок” і ще більше порушить суверенітет України, союзники повинні прийняти всебічну відповідь, яка “завдасть удару в саме серце” стратегічних інтересів Росії.

Прем’єр-міністр наголосив, що для зниження загрози з боку Росії у довгостроковій перспективі Європа має відмовитись від залежності від російських вуглеводнів.

Лідери домовилися залишатися в тісному контакті з цього питання найближчими днями.

Джерело: уряд Британії