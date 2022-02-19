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Найгірший сценарій: глава МЗС Британії попередила Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс попередила Україну, що “найгірший сценарій” можливого нового російського вторгнення може розвернутися вже наступного тижня.

– Цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія справді хоче повернути час назад, – сказала Трасс під час Мюнхенської конференції-2022.

Вона уточнила, що лише за останній тиждень спостерігаються подвоєння дезінформації, а також операції під чужим прапором на Донбасі.

– Боюся, що Росія показала, що вони не серйозно ставляться до дипломатії, – вважає Трасс.

За її словами, Європа зіткнулася “з однією із найнебезпечніших ситуацій” з точки зору безпеки з початку 20-го століття.

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Фото: Twitter Ліз Трасс

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