Найгірший сценарій: глава МЗС Британії попередила Україну

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс попередила Україну, що “найгірший сценарій” можливого нового російського вторгнення може розвернутися вже наступного тижня.

– Цей найгірший сценарій може статися вже наступного тижня. Реальність така, що Росія справді хоче повернути час назад, – сказала Трасс під час Мюнхенської конференції-2022.

Вона уточнила, що лише за останній тиждень спостерігаються подвоєння дезінформації, а також операції під чужим прапором на Донбасі.

– Боюся, що Росія показала, що вони не серйозно ставляться до дипломатії, – вважає Трасс.

За її словами, Європа зіткнулася “з однією із найнебезпечніших ситуацій” з точки зору безпеки з початку 20-го століття.

Фото: Twitter Ліз Трасс