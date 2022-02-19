РФ створила списки українців, яких збираються вбити після вторгнення – іноЗМІ

Після нового вторгнення в Україну Кремль планує провести кампанію з убивств та арештів. Для цього створено відповідний перелік українців.

Про це з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляє Foreign Policy.

За даними видання, ще одне джерело, неназваний офіційний представник США, розповів на умовах анонімності про те, що США знижують рівень секретності даних розвідки, які стосуються загроз конкретним людям в Україні.

Вони діляться інформацією, щоб уникнути переслідувань.

Уточнюється, що Москва намагається нав’язати мешканцям тимчасово окупованих територій України співпрацю через залякування та репресії.

Дії, які у попередніх операціях РФ включали цілеспрямовані вбивства, і навіть насильницькі зникнення (викрадення), застосування катувань і затримання, найімовірніше, будуть спрямовані проти тих людей, хто виступить проти дій РФ.

До списку включені: відомі українські політики, білоруські та російські дисиденти у вигнанні, антикорупційні активісти, журналісти та вразливі групи населення, серед яких етнічні та релігійні меншини, а також представники ЛГБТ.

За інформацією FP, в адміністрації Байдена були вражені тим, наскільки ці списки “формалізовані та націлені” на кожну людину, яка може кинути виклик агресорам.