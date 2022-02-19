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Зеленський сказав, що “не впевнений” у рішенні Путіна напасти на Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській конференції безпеки-2022, що “не впевнений” у рішенні Путіна напасти на Україну.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки CNN Крістіан Аманпур, яка уточнила, що американська розвідка стверджує, що Володимир Путін вже прийняв відповідне рішення.

– Я не знаю чого хоче президент Російської Федерації. Тому пропоную зустрітися (з Володимиром Путіним – Ред.), – повідомив Зеленський.

Він також заявив, що в Україні відстежують та аналізують усі всі дії Росії.

Нагадаємо, раніше про те, що Володимир Путін вже ухвалив рішення напасти на Україну, повідомив президент США Джо Байден.

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Фото: Офіс президента

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