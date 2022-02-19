Зеленський вимагає від ЄС та НАТО чесних відповідей щодо перспектив членства

Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, що Україна вимагає чесних відповідей щодо перспектив членства в Європейському Союзі та НАТО.

– Вісім років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми вибрали хибний шлях, що в Європі на нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити та обґрунтовувати діями, що це неправда? Хіба не ЄС має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України до союзу. Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді? – сказав Зеленський.

Він додав, що Заходу не потрібно постійно говорити про дати ймовірного вторгнення, щоб справді допомогти Україні.