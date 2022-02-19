Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Зеленський вимагає від ЄС та НАТО чесних відповідей щодо перспектив членства

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зеленський вимагає від ЄС та НАТО чесних відповідей щодо перспектив членства

Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, що Україна вимагає чесних відповідей щодо перспектив членства в Європейському Союзі та НАТО.

– Вісім років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми вибрали хибний шлях, що в Європі на нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити та обґрунтовувати діями, що це неправда? Хіба не ЄС має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України до союзу. Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді? – сказав Зеленський.

Він додав, що Заходу не потрібно постійно говорити про дати ймовірного вторгнення, щоб справді допомогти Україні.

– Ми захищатимемо свою землю і 16 лютого, і 1 березня, і 31 грудня. Нам набагато потрібні інші дати. І всі чудово розуміють які. Це стосується й НАТО. Нам кажуть – двері відчинені. Але поки що – стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити, скажіть чесно. Відчинені двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не закриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей? – сказав президент.

Читайте
Хтось бреше: Зеленський розпочав виступ на Мюнхенській конференції

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка