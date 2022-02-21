Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова просить омбудсмена РФ Тетяну Москалькову забезпечити належні умови перебування жителів ОРДЛО, яких примусово евакуювали до Ростовської області Росії.

Крім того, закликає надати громадянам України необхідну допомогу, зокрема безкоштовні юридичні консультації та гуманітарну допомогу.

– Жінки з дітьми та люди літнього віку – майже дві доби перебувають без їжі та сну в неопалюваних автобусах, а місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити, – зачинені, – наголошує Людмила Денісова.

Український омбудсмен зауважує: російська влада не забезпечує евакуйованих тимчасовим житлом, гарячим харчуванням, медичними послугами.

Цим, стверджує Людмила Денісова, РФ порушує частину першу статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Четверта Женевська конвенція), згідно з якою держава-окупант зобов’язана за допомогою всіх наявних засобів забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами.

– У порушення статті 8 Європейської Конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного та сімейного життя, частину евакуйованих громадян України було розміщено в спортивній залі міста Таганрога Ростовської області, – додає Людмила Денісова.

Крім того, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини звернулася до генерального комісара Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а також світової спільноти з проханням негайно відреагувати на факти порушення Росією статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта.

Без їжі та сну в холодних автобусах – Денісова про евакуйованих з ОРДЛО / 3 фотографии

Жителів ОРДЛО бойовики примусово почали вивозити 18 лютого.

Із 10.00 19 лютого в Ростовській області запровадили режим надзвичайної ситуації.

Губернатор області Василь Голубєв заявив, що для вивезених з ОРДЛО жителів створили пункти тимчасового розміщення.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зауважила, що вивезенням місцевих жителів під приводом евакуації РФ прагне дестабілізувати ситуацію на сході України.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова