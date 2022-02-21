Із забороненого озброєння: за ніч бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції

Із початку доби 21 лютого в районі проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли українські позиції.

Усі вони були здійснені із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Талаківку (двічі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Пищевик – із мінометів калібру 120 мм,

Водяне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,

Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм,

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм,

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.

Із початку доби втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил немає.

Упродовж доби 20 лютого зафіксовано 80 порушень, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Під обстріли потрапили:

Красногорівка (шість разів) – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм,

Авдіївка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Гранітне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Старогнатівка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.

Луганське (шість разів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Опитне (тричі) – з мінометів калібру 120 мм,

Піски (двічі) – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Новогнатівка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Щастя (чотири рази) – із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,

Артем – із мінометів калібру 120 мм,

Новотошківське (чотири рази) – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм,

Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм,

Старомихайлівка – із мінометів калібру 120 мм,

Світлодарськ (чотири рази) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Золоте – із мінометів калібру 120 мм,

Південне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм,

Троїцьке (тричі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Причепилівка – з артилерії калібру 152 мм,

Павлопіль – із мінометів калібру 82 мм,

Болотене (тричі) – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм,

Кримське – із мінометів калібру 82 мм,

Лопаскіне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,

Новогригорівка – із станкових протитанкових гранатометів,

Трудівське – з артилерії калібру 122 мм,

Мар’їнка (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,

Калинове (двічі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм,

Миколаївка – із мінометів калібру 120 мм,

Новозванівка (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,

Богданівка (двічі) – з артилерії калібру 122 мм,

Шуми – з мінометів калібру 82 мм,

Станиця луганська (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів,

Нью-Йорк – із мінометів калібру 82 мм,

Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм,

Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм,

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм,

Нова Михайлівка – з мінометів калібру 120 мм.

Мемрик – з артилерії калібру 152 мм,

Залізне – з мінометів калібру 120 мм.

Один військовослужбовець дістав осколкових поранень середньої тяжкості. Нині він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.