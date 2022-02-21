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Факти / Україна

Із забороненого озброєння: за ніч бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Донбас, ООС

Із початку доби 21 лютого в районі проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли українські позиції.

Усі вони були здійснені із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Талаківку (двічі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
  • Пищевик – із мінометів калібру 120 мм,
  • Водяне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,
  • Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм,
  • Мемрик – з артилерії калібру 152 мм,
  • Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.

Із початку доби втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил немає.

Упродовж доби 20 лютого зафіксовано 80 порушень, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Під обстріли потрапили:

  • Красногорівка (шість разів) – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм,
  • Авдіївка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Гранітне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
  • Старогнатівка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
  • Луганське (шість разів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
  • Опитне (тричі) – з мінометів калібру 120 мм,
  • Піски (двічі) – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
  • Новогнатівка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
  • Щастя (чотири рази) – із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,
  • Артем – із мінометів калібру 120 мм,
  • Новотошківське (чотири рази) – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм,
  • Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм,
  • Старомихайлівка – із мінометів калібру 120 мм,
  • Світлодарськ (чотири рази) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Золоте – із мінометів калібру 120 мм,
  • Південне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
  • Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм,
  • Троїцьке (тричі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
  • Причепилівка – з артилерії калібру 152 мм,
  • Павлопіль – із мінометів калібру 82 мм,
  • Болотене (тричі) – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм,
  • Кримське – із мінометів калібру 82 мм,
  • Лопаскіне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
  • Новогригорівка – із станкових протитанкових гранатометів,
  • Трудівське – з артилерії калібру 122 мм,
  • Мар’їнка (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,
  • Калинове (двічі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм,
  • Миколаївка – із мінометів калібру 120 мм,
  • Новозванівка (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,
  • Богданівка (двічі) – з артилерії калібру 122 мм,
  • Шуми – з мінометів калібру 82 мм,
  • Станиця луганська (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів,
  • Нью-Йорк – із мінометів калібру 82 мм,
  • Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм,
  • Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм,
  • Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм,
  • Нова Михайлівка – з мінометів калібру 120 мм.
  • Мемрик – з артилерії калібру 152 мм,
  • Залізне – з мінометів калібру 120 мм.

Один військовослужбовець дістав осколкових поранень середньої тяжкості. Нині він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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