Із забороненого озброєння: за ніч бойовики вісім разів обстрілювали українські позиції

Із початку доби 21 лютого в районі проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли українські позиції.
Усі вони були здійснені із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Талаківку (двічі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
- Пищевик – із мінометів калібру 120 мм,
- Водяне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,
- Красногорівку – з мінометів калібру 120 мм,
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм,
- Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм.
Із початку доби втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил немає.
Упродовж доби 20 лютого зафіксовано 80 порушень, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Під обстріли потрапили:
- Красногорівка (шість разів) – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм,
- Авдіївка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Гранітне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
- Старогнатівка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів.
- Луганське (шість разів) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Опитне (тричі) – з мінометів калібру 120 мм,
- Піски (двічі) – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
- Новогнатівка (тричі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
- Щастя (чотири рази) – із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,
- Артем – із мінометів калібру 120 мм,
- Новотошківське (чотири рази) – з артилерії калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм,
- Тарамчук – з артилерії калібру 122 мм,
- Старомихайлівка – із мінометів калібру 120 мм,
- Світлодарськ (чотири рази) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових керованих ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Золоте – із мінометів калібру 120 мм,
- Південне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
- Новотроїцьке – з мінометів калібру 82 мм,
- Троїцьке (тричі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
- Причепилівка – з артилерії калібру 152 мм,
- Павлопіль – із мінометів калібру 82 мм,
- Болотене (тричі) – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм,
- Кримське – із мінометів калібру 82 мм,
- Лопаскіне (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та 82 мм,
- Новогригорівка – із станкових протитанкових гранатометів,
- Трудівське – з артилерії калібру 122 мм,
- Мар’їнка (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,
- Калинове (двічі) – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм,
- Миколаївка – із мінометів калібру 120 мм,
- Новозванівка (двічі) – із мінометів калібру 120 мм,
- Богданівка (двічі) – з артилерії калібру 122 мм,
- Шуми – з мінометів калібру 82 мм,
- Станиця луганська (двічі) – із мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів,
- Нью-Йорк – із мінометів калібру 82 мм,
- Новолуганське – з мінометів калібру 120 мм,
- Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм,
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм,
- Нова Михайлівка – з мінометів калібру 120 мм.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм,
- Залізне – з мінометів калібру 120 мм.
Один військовослужбовець дістав осколкових поранень середньої тяжкості. Нині він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.