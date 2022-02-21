Через обстріли бойовиків на Донбасі Луганська теплова електростанція зупинила роботу. Наразі енергетики чекають на припинення вогню для проведення робіт з відновлення роботи станції.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

– Пошкодження на всіх лініях електропередачі, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено! – написав він у Facebook.

Також Сергій Гайдай повідомив, що населені пункти Врубівка та Щастя опинилися під обстрілом з боку окупантів, внаслідок чого місцеве населення залишилося без комунікацій.

Зокрема, у Врубівці люди сидять у бомбосховищах без електрики та газу. Доступу до відновлення поки що немає, оскільки обстріли не вщухають. Водночас Щастя залишилось без води, тепла та світла.

– Російські окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено, – повідомив Гайдай.

Із початку доби 21 лютого в районі проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли українські позиції.

Обстріли ведуться із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Упродовж доби 20 лютого зафіксовано ще 80 порушень тиші.

Фото: Сергій Гайдай