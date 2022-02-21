Звинувачення Росії про начебто обстріл прикордонного пункту в Ростовській області з території України є свідомою провокацією.

Про це поінформували в пресцентрі Державної прикордонної служби України.

У відомстві звернули увагу на той факт, що російська сторона не вказала точного місця “обстрілу”.

– Заява ФСБ РФ про обстріл з території України прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація. Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області, – наголосили в ДПСУ.

У відомстві уточнили, що російські ресурси повідомляли про начебто “обстріл” території, розташованої поряд із неконтрольованою Україною ділянкою кордону.

У Держприкордонслужбі нагадали, що Ростовська область Росії межує не лише з неокупованою територією України (в межах Луганської області), а й з ділянкою кордону, яка наразі не контролюється українською владою й протяжність якої становить понад 400 км.

У ДПСУ також поінформували, що не отримували від прикордонної служби ФСБ РФ інформацію про “нестандартні ситуації”.

Як відомо, сьогодні зранку російські ЗМІ із посиланням на ФСБ РФ поширили інформацію про начебто обстріл прикордонного пункту в Ростовській області РФ “з території України” (на відстані 150 метрів від російсько-українського кордону).

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував ці звинувачення російської сторони і наголосив, що Україна не має жодного стосунку до начебто “обстрілів”, про які твердить РФ. Данілов нагадав, що українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь лише в разі виникнення загрози їхньому життю.

А в штабі Операції об’єднаних сил зазначили, що РФ продовжує використовувати пропагандистські методи ведення інформаційної війни. В штабі уточнили, що артилерійські підрозділи ООС перебувають в районах відведення, а тому навіть не мали б технічної можливості обстрілювати об’єкт, про який заявили в Москві.

Це вже не перша подібна провокація з боку Росії за останні дні. Так, нещодавно російські пропагандисти розповсюдили інформацію про начебто потрапляння снарядів на територію Ростовської області РФ “з території України”.

У зв’язку з цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав провести міжнародне неупереджене розслідування вказаної інформації. Він наголосив, що Україні нічого приховувати, оскільки наша держава не здійснює обстрілів.