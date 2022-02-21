Європейський Союз після тривалих переговорів погодився розгорнути в Україні дорадчо-тренувальну військову місію.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке сьогодні відбулося в Брюсселі.

Кулеба наголосив, що йдеться не про бойові підрозділи, а саме про дорадчо-тренувальну місію.

Міністр уточнив, що параметри такої місії ще будуть узгоджуватися.

– Ми домовилися сьогодні, що Євросоюз розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципово рішення ухвалене… Ще раз наголошую: місія буде дорадчо-тренувальною, це не бойові підрозділи, – зазначив Кулеба.

За словами міністра, розгортання в Україні місії ЄС стане важливим сигналом щодо посилення присутності Євросоюзу в нашій державі, а також щодо початку співробітництва у військовій сфері.

Кулеба додав, що Київ тривалий час працював із партнерами в Євросоюзі, що така місія з’явилася в Україні.

Інформація про те, що Євросоюз розглядає можливість створення в Україні нової військової навчальної місії на тлі загострення ситуації на Донбасі, з’явилася ще на початку жовтня минулого року.

Під час 23-го саміту Україна-ЄС у Києві 12 жовтня було офіційно підтверджено, що Брюссель розглядає таку можливість.

А в грудні верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пояснив, що йдеться про військово-консультативну та навчальну місію ЄС, у рамках якої європейські військові інструктори могли б навчати керівний склад Збройних сил України.