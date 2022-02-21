Україна не спостерігає зниження кількості військових на українських кордонах, а також деескалації з боку РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером.

Український лідер поінформував словацького прем’єра про загострення ситуації, зокрема інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій бойовиками на Донбасі. Серед об’єктів, що зазнали обстрілів, Володимир Зеленський виокремив населені пункти, КПВВ Щастя та гуманітарний конвой ООН.

– Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС РФ на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України ознайомив Едуарда Хегера з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в усіх наявних форматах з метою мирного врегулювання.

Сторони погодилися, що сьогодні в Україні вирішується доля Європи. Вони наголосили на необхідності подальших політико-дипломатичних зусиль міжнародної спільноти задля запобігання ескалації агресії Росії.

Володимир Зеленський також подякував за рішення словацького уряду передати Україні дві системи розмінування Божена 5 та медичне обладнання на суму €1,7 млн.

– Зараз важать не слова, а дії. Потребуємо конкретної підтримки з боку наших партнерів, – додав президент України.

Він наголосив, що високо цінує підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень України та зазначив, що розраховує на отримання статусу країни-кандидати в осяжному майбутньому.

Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки.

Президент подякував словацькій стороні за створення додаткових гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Словаччина – Україна, зазначивши, що це посилить енергетичну безпеку нашої держави та Європи в цілому.