Бойовики “ЛНР” вважають своїми не лише окуповані території, а й всю Луганську область

Так званий “віцеспікер парламенту ЛНР” Дмитро Хорошилов заявив, що псевдореспубліка “ЛНР” вважає своєю територією всю Луганську область України, а не лише окремі окуповані райони.

Він закликав Україну відвести війська з територій, які бойовики вважають начебто своїми.

– У межах законодавства наших “республік” є закони про держкордон, які говорять про те, що територія “Луганської народної республіки” – це територія колишньої Луганської області. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно, – заявив він.

З початку війни на Сході України російські окупаційні війська захопили лише окремі райони Донецької та Луганської областей, на території яких і проголосили встановлення псевдореспублік “ДНР” і “ЛНР”.

Водночас низка міст і населених пунктів Донецької та Луганської областей залишаються підконтрольними Україні.

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази, згідно з якими Росія визнала “незалежність” псевдореспублік “ЛНР” та “ДНР”. Також Кремль підписав “договори про дружбу” з ватажками луганських і донецьких терористів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією псевдореспублік є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

За його словами, визнання “незалежності” терористичних формувань з боку РФ означає односторонній вихід Москви з Мінських угод та ігнорування рішень нормандської четвірки. Крім того, такі рішення Росії легалізують її війська на окупованих територіях, які фактично перебували там з 2014 року.