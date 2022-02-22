Ердоган готовий докладати зусиль для мирного врегулювання між Україною та РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів переговори із турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

– Ми поділяємо спільну позицію, що останні дії Росії – це прямий акт агресії проти України. Також обговорили необхідні дипломатичні кроки щодо негайної деескалації, – прокоментував розмову Зеленський.

Він уточнив, що для України дуже важливою є “невідкладна і рішуча” реакція президента Туреччини на останні події.

– Ціную його особисту готовність докладати зусиль для мирного врегулювання, – наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, президент Туреччини розкритикував рішення Кремля “визнати” терористичні псевдодержавні утворення “Д/ЛНР”.

Крім того він повідомив, що рішення Кремля суперечить Мінським домовленостям.