Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Ердоган готовий докладати зусиль для мирного врегулювання між Україною та РФ – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ердоган готовий докладати зусиль для мирного врегулювання між Україною та РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів переговори із турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

– Ми поділяємо спільну позицію, що останні дії Росії – це прямий акт агресії проти України. Також обговорили необхідні дипломатичні кроки щодо негайної деескалації, – прокоментував розмову Зеленський.

Він уточнив, що для України дуже важливою є “невідкладна і рішуча” реакція президента Туреччини на останні події.

– Ціную його особисту готовність докладати зусиль для мирного врегулювання, – наголосив Володимир Зеленський.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Нагадаємо, президент Туреччини розкритикував рішення Кремля “визнати” терористичні псевдодержавні утворення “Д/ЛНР”.

Крім того він повідомив, що рішення Кремля суперечить Мінським домовленостям.

Читайте
Суперечить Мінським домовленостям: Ердоган про "визнання Д/ЛНР" Кремлем

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка