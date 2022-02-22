У вівторок, 22 лютого, російсько-окупаційні війська десятки разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстріляли місто Щастя з Градів, знищили міст та пошкодили житлові будинки. Унаслідок обстрілів загинув український воїн.

Так, за інформацією пресцентру штабу Операції об’єднаних сил, російські окупанти сьогодні вже 72 рази порушили режим припинення вогню (станом на 20.00), в 53 випадках застосувавши важке озброєння.

Під обстріли потрапила низка населених пунктів на Донбасі: Щастя, Гнутове, Широкіне, Красногорівка, Лобачеве, Мар’їнка, Водяне, Богданівка, Трьохізбенка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Верхньоторецьке, Гранітне, Південне, Зайцеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Новоселівка, Лопаскине, Кримське, Сизе, Причепилівка, Станиця Луганська, Новозванівка, Троїцьке, Опитне, а також позиції українських захисників поблизу Маріуполя.

Російські збройні формування під час цих обстрілів застосували: міномети калібру 120 мм та 82 мм; гранатомети; великокаліберні кулемети; артилерію калібру 122 мм; протитанкові гармати МТ-12; реактивні системи залпового вогню; стрілецьку зброю. Загалом ворог використав 292 снаряди та 455 мін.

За інформацією штабу, ворог розміщує свої артилерійські системи в межах тимчасово окупованих населених пунктів на Донбасі, намагаючись спровокувати українських військових на вогонь у відповідь.

Як наголошують у штабі, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури на Донбасі, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Наразі відомо про щонайменше 40 обстрілів цивільних об’єктів.

Через це у населеному пункті Золоте було пошкоджено насосну станцію, у Щасті та Гранітному – житлові будинки. Повністю зруйновано житловий будинок у Новогнатівці. Крім того, окупанти знищили пішохідний міст між Гранітним та Старомар’їнкою.

Із населеного пункту Врубівка евакуювали 42 сім’ї з дітьми.

Внаслідок обстрілу в селі Муратове (Луганська область) загорівся житловий будинок.

Втрати серед військових

Від початку доби загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення, а п’ятеро – бойові травмування.

– Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Ще п’ятеро – бойові травмування. Воїни знаходяться в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний. Ще один український захисник отримав поранення, несумісні з життям, – зазначили в штабі.

Поранення мирного жителя

Як поінформував керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, під час обстрілу окупантами Мар’їнки отримав поранення 50-річний чоловік.

Його госпіталізували до лікарні з осколковими пораненнями плеча та кисті лівої руки.

Медики оцінюють стан чоловіка як задовільний.

Обстріли Щастя та пожежа на ТЕС

Найважча ситуація сьогодні, мабуть, була в Щасті (Луганська область).

За інформацією штабу ООС, окупанти обстрілювали це місто з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

Крім того агресор застосував реактивні системи залпового вогню Град.

– Сьогодні агресор з напрямку окупованого населеного пункту Обозне обстріляв Щастя з реактивних систем залпового вогню Град, використавши 25 снарядів, – розповіли в штабі ООС.

Один із ворожих снарядів сьогодні влучив у трансформатор на території місцевої ТЕС, унаслідок чого там виникла пожежа. На кадрах з місця обстрілу було видно стовп чорного диму, який піднімався в небо над ТЕС.

Станом на 14.30 на території ТЕС горіли вже три трансформатори (в кожному з яких було по 40 т масла). В ДСНС попереджали про загрозу розповсюдження полум’я і на інші трансформатори.

Близько 18.00 Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило інформацію, що внаслідок обстрілу Луганської ТЕС у Щасті знову виникло займання трансформатора. Через це місто залишилося без електропостачання та опалення.

Під час обстрілів окупаційних військ були пошкоджені об’єкти інфраструктури в Щасті: житлові будинки та дитячий садок.

Через відсутність опалення у місті розгорнули пункти обігріву.

Можлива евакуація зі Щастя

Як повідомив сьогодні голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай, якщо обстріли Щастя не припиняться, влада може ухвалити рішення про евакуацію місцевих жителів.

– Обстрілюють околиці Щастя. Ми постійно на зв’язку з керівником військово-цивільної адміністрації міста. Якщо не зменшаться обстріли за сьогодні, будемо обов’язково приймати рішення щодо евакуації. Місця вже визначені, ми розуміємо, куди везти людей, – запевнив Гайдай.

За його словами, окупанти цілеспрямовано б’ють по ТЕС та навмисно руйнують інфраструктуру міста.

Попасна без води, Красногорівка – без електрики

За інформацією від МВС, 22 лютого під час обстрілів у населеному пункті Золоте-3 (Луганська область) було пошкоджено електропостачання водонапірної станції.

Через це без водопостачання залишилася частина міста Попасна (а саме 3 312 абонентів).

Йдеться, зокрема, про місцеву школу-гімназію, дитячий садок, поліклініку та інші об’єкти соціальної інфраструктури.

А місто Красногорівка (Донецька область) внаслідок бойових дій залишилося без електропостачання. Без світла знаходяться близько 7 тис. людей.

За даними штабу ООС, також відсутнє електропостачання в населених пунктах Новоселівка-2, Верхньоторецьке та Новогратівка.

Десятки будинків без газу

За інформацією НАК Нафтогаз, у Новолуганському (Донецька область) близько 200 будинків залишилися без газу через обстріли окупаційних військ, які завдали численних пошкоджень надземним газопроводам.

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко поінформував сьогодні на брифінгу, що окупаційні війська системно атакують об’єкти газової інфраструктури на Донбасі – на лінії зіткнення.

– Ми бачимо атаки, обстріли наших об’єктів газової інфраструктури. В цьому є певна системність, – розповів він.

Зміни в русі поїздів

Через обстріли на Донбасі Укрзалізниця була змушена змінити розклад курсування поїздів.

Йдеться, зокрема, про поїзд №6481/6482 Лантратівка – Кондрашовська-Нова – Лантратівка. Він із 22 лютого не курсуватиме на перегоні Кондрашовська-Нова – Новий Айдар.

Зі станції Новий Айдар поїзд вирушатиме о 9.17 та прибуватиме до Лантратівки о 12.47. У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься о 13.12 та прибуватиме на станцію Новий Айдар о 16.42.

Упродовж 21 лютого російсько-окупаційні війська 84 рази обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям. Ще 12 – зазнали поранень різної ступені важкості, а шестеро – бойових травмувань.