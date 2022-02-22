Радфед РФ дозволив Путіну використати армію за кордоном

Президент Росії Володимир Путін запросив у Ради федерації РФ дозвіл на використання російської армії за кордоном. Радфед одноголосно проголосував за ухвалення цього рішення.

– До Ради Федерації надійшло звернення президента Володимира Путіна щодо використання Збройних сил РФ за межами території Росії. Вношу додатково до порядку денного питання про розгляд даного звернення, – сказала на засіданні речник Ради Валентина Матвієнко.

Профільні комітети Радфеда запропонували, щоб ухвала про використання ЗС РФ за кордоном набула чинності 22 лютого.

Текст звернення Путіна опубліковано на сайті Кремля. Він посилається на “Договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу” між Росією та псевдореспубліками.