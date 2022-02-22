США та Німеччина гарантують припинення Північного потоку-2 у разі вторгнення РФ

Президент США Джо Байден “гарантує”, що якщо Російська Федерація знову вторгнеться в Україну, це матиме нові наслідки для Північного потоку-2.

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

– Президент Байден пояснив, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми діятимемо разом із Німеччиною, щоб гарантувати, що Північний потік-2 не рухатиметься вперед. Ми провели тісні консультації з Німеччиною вночі і вітаємо їхнє оголошення, – написала вона у себе в Twitter.

Вона анонсувала, що сьогодні Білий дім розгляне свої кроки у відповідь на дії Росії.

На підтримку обмежень проти СП-2 також виступила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс. Вона заявила про необхідність покласти на Росію відповідальність за її дії, які матимуть серйозні наслідки.